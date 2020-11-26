СМИ сообщили, что Израиль готовится к удару США по Ирану

Правительство Израиля поручило военным провести подготовку к возможному нанесению США удара по Ирану. Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

По информации СМИ, власти Израиля предполагают, что удар может быть нанесен до ухода американского президента Дональда Трампа со своего поста.

При этом Израиль не располагает конкретной информацией о подобных планах США.

По словам собеседника портала, подготовка ведется в связи с ожиданием израильскими высокопоставленными чиновниками «очень уязвимого периода» до инаугурации демократа Джо Байдена.