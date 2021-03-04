Словацкий премьер принес извинения Украине

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился за шутку по поводу Закарпатской Украины, признав свои слова неуместными. Об этом политик написал в четверг в Twitter.

«Словацкая позиция по вопросу территориальной целостности Украины всегда была очень ясной, — подчеркнул он. — Соблюдение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия».

Премьер Словакии заверил граждан Украины, что его страна всегда была, есть и будет другом Украины.

Во вторник в интервью словацкому Radio Expres Матович, отвечая на вопрос ведущего том, что он пообещал России за поставки вакцины, в шутку сказал, что платой является «Закарпатская Украина». Затем премьер добавил, что он «ничего не обещал», но «только стремился обеспечить поставку вакцины» в Словакию.

После этого с критикой заявления премьера Словакии выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а затем украинский МИД потребовал от Матовича официальных извинений. В украинское министерство пригласили временного поверенного в делах республики на Украине Матуша Корбу и выразили ему протест, а украинский посол Юрий Мушка заявил соответствующий протест МИД Словакии. (ТАСС)