Легендарный участник группы ABBA — гитарист Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет от онкологического заболевания.

Трагическую новость сообщили близкие 70-летнего музыканта.

«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», — говорится в сообщении родных.

Л.Велландер родился в 1952 году и начал играть на гитаре еще в детстве. С группой ABBA гитарист стал работать осенью 1974 года. Велландер принял участие в записи 24 песен и восьми альбомов музыкального коллектива.

За год до распада ABBA в 1982 году Велландер выпустил собственный альбом, а затем продолжил работать с другими шведскими артистами. Позже он спродюсировал и выпустил еще 11 пластинок, последняя увидела свет в 2006 году.