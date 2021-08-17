Госкомстат публикует структуру продаж в розничной торговой сети, где львиная доля реализованной продукции приходится на продовольствие.

В январе-июле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям проданы товары на 22931,1 млн. манатов. Из этой суммы на продовольственные товары, напитки и табачные изделия пришлось 12379,4 млн. манатов, непродовольственные товары, соответственно, обошлись нашим гражданам в 10551,7 млн. манатов.

При этом статистика явила традиционный для местного рынка перевес продовольствия в структуре потребительских трат. За отчетные месяцы 48,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,3% — напитки и табачные изделия. Динамика продовольственных трат зависит от нескольких факторов. Главный — доходы населения, которые трансформируются в периоды экономического роста или спада.

В беднейших домохозяйствах покупка продовольствия является одной из основных статей расходов, и цены на продукты питания напрямую влияют на их продовольственную безопасность, заметил экономист-аналитик Натиг Джафарли. Несмотря на значительный рост среднедушевого ВВП в Азербайджане в нулевые годы, «значимых положительных сдвигов в структуре потребления населения не произошло» — почти половина расходов домашних хозяйств приходится на продовольствие. Между тем, чем выше уровень жизни в стране, тем меньшую долю ресурсов население этой страны тратит на продовольствие.

Иначе обстоит ситуация в развитых странах. Допустим, в Австралии, Канаде, США – эта доля в конечном потреблении домашних хозяйств (ПДХ) может составлять лишь 10% и даже меньше. В то же время, согласно статистике, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 2,6%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 2,4%, а непродовольственных товаров — на 2,8%. По иронии судьбы рекордная продовольственная инфляция этого года стимулирует перевес расходов в сторону именно продовольственных товаров. По данным экономиста Неймата Алиева, подорожание на товарном рынке достигло 20%, на потребительском рынке фиксируется 16-процентный рост цен.

А потому неудивительно, что за отчетные месяцы 48,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие. В структуре расходов на непродовольственные товары 5,3% составили напитки и табачные изделия, 13,8% — на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1% — автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,2% — электротовары и мебель, 2,2% — фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,8% – приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 17,9% — прочие непродовольственные товары.

За отчетный период 27,6% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,5% — индивидуальными предпринимателями, 22,9% — на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 22,7%, индивидуальные предприниматели – 0,5%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 11%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 327,2 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 176,6 маната, непродовольственные товары — на сумму 150,6 маната. По словам аналитиков, проблема низких доходов домохозяйств и высокой доли расходов на продовольствие действительно существует, правда, в некоторых случаях она все-таки решается отдельными домохозяйствами путем неформального, серого заработка.