Чешский автомобилестроительный гигант Skoda возобновляет прерванные после 24 февраля поставки машин в Украину. Об этом сообщило в среду информационное агентство CTK.

По его данным, поставки возобновятся уже в текущем месяце. В первой партии в Украину будет направлено 80 легковых автомобилей.

В разобранном состоянии машины будут доставлены железнодорожным транспортом в село Соломоново близ Ужгорода в Закарпатской области, где расположен завод международного автоконцерна Volkswagen, в состав которого входит Skoda. На данном предприятии должны будут произвести сборку машин из первой партии.