Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные $31,8 млн

Скелет тираннозавра (хищного ящера, обитавшего на Земле около 67 млн лет назад) продан на аукционе во вторник за более чем $31,8 млн. Об этом свидетельствуют результаты торгов, размещенные на сайте аукционного дома Christie’s, передает ТАСС.

«На Christie’s установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за $31 847 500», — сообщил аукционный дом, отметив, что эстимейт на данный лот составлял $6-8 млн.

Это один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, в нем насчитывается 188 костей. Его фрагменты обнаружил в 1987 году при раскопках в штате Южная Дакота палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон. Первоначально его находку посчитали частью скелета травоядного динозавра трицератопса, и лишь в 1992 году ученые пришли к выводу, что обнаружен скелет тираннозавра.

По оценкам экспертов, тираннозавр весил 7-8 тонн. Это примерно вдвое больше, чем африканский слон. Резцы превышают 27 см в длину.