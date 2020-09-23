«Сказав «A», Лаврову нужно было сказать и «Б»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с парламентской делегацией во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отметил, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта.

«Это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы», – подчеркнул Лавров.

Комментируя # данные заявления главы МИД РФ, политолог Эльдар Намазов сказал, что то, о чем говорит Лавров — это известная формула 5+2, которая была обнародована много лет тому назад.

«Ранее были опубликованы детали этого плана. То, что озвучил Лавров, говорит о том, что данная формула поддерживается российской стороной. Вообще нужно сказать, что все документы — мадридские принципы, казанская формула, санкт-петербургские договоренности — очень похожи друг на друга, разница только в отдельных деталях, суть одна и та же. Порой ее формулируют как 5+1+1, а иногда 5+2, то есть речь идет о поэтапном возвращении территорий», — сказал Намазов.

Аналитик добавил, что подобные заявления делались российской стороной и раньше, но они не привели к каким-либо результатам, наоборот, армянская сторона все более ужесточала свои позиции.

«Сейчас действия Пашиняна привели к срыву переговорного процесса. Сказав «а», Лаврову нужно было сказать и «б», армянскую сторону не интересуют те предложения, которые выдвигаются Россией. Ключевой вопрос заключается в другом: если Армения отказывается выполнять резолюции СБ ООН, если отказывается от каких-либо вариантов урегулирования, продолжит ли Россия оказывать ей военную поддержку в случае военного конфликта? Если она будет оказывать военную поддержку Армении даже в случае отказа от освобождения от оккупированных территорий, то Ереван не будет заинтересован принять какие-либо планы по урегулированию. Наоборот, они еще больше ужесточат свою позицию, уверенные в том, что Россия стоит за ними», — подчеркивает политолог.

Намазов также добавил, что Россия могла бы внести серьезный вклад в процесс урегулирования только в одном случае, если помимо выдвижения каких-либо формул, она сказала бы еще и вторую важную часть вопроса.

» Вот вторую часть, мы сегодня от российской стороны не услышали. Лавров не сказал самого главного: если Армения откажется от освобождения оккупированных территорий, то она не может рассчитывать на военную поддержку России. В противном случае, Россия становится соучастником оккупации азербайджанских территорий», — отметил он.

По его словам, именно поэтому Армения продолжает игнорировать предложения российской стороны.

«Мы не должны обманываться тем, что российская сторона поддерживает поэтапный план урегулирования конфликта. Самое главное – это то, что Россия продолжает военную поддержку Армении, несмотря на оккупацию. Это является самым главным препятствием на пути мира в нашем регионе, и это главная причина того, что возобновление военных действий становится неизбежным», — подчеркнул он.

Что касается вопроса размещения миротворцев, то, по словам аналитика, они были во всех предложениях Минской группы ОБСЕ.

«Изначально предполагалось, что если территории возвращаются мирным путем, то в Нагорном Карабахе была бы реализована операция с участием международных миротворцев. Данный вопрос решался на основании Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, уже с того времени в регион конфликта приезжали делегации экспертов, военных специалистов ОБСЕ, которые составили план миротворческой миссии», — сказал аналитик.

Но этот план так и остался невостребованным, так как согласованного плана по урегулированию карабахского конфликта нет, добавил Намазов.

«Поэтому этот план, как технический план «пылится» в архивах ОБСЕ. Что же касается состава этих миротворческих сил, никаких обсуждений по этому поводу даже не было, потому что не было согласия армянской стороны на вывод войск из оккупированных территорий», — резюмировал он.