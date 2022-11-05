Карабахские скакуны и народное искусство ковроткачества отдают дань уважения богатой культуре и наследию Азербайджана.

В партнерстве с «Азерхалча», в честь празднования Дня Победы в Азербайджане 8 ноября, лобби отеля Four Seasons Hotel Baku будет украшено новой потрясающей инсталляцией, состоящей из четырех летящих карабахских скакунов, каждый из которых сделан из различных видов карабахских ковров — Челеби, Малыбейли, Хатаи и Гасымушаги.

Инсталляция символизирует возрождение уникальной культуры древних земель Карабаха, освобожденных от 30-летней оккупации.

Кроме того, скачущие карабахские скакуны представляют одну из старейших и наиболее ценных пород в мире и служат символом национального наследия и гордости азербайджанского народа.

Также в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония открытия бутика

«АЗЕРХАЛЧА», расположенного также на территории отеля.

Красную ленточку разрезали председатель правления «Азерхалча» Эмин Маммедов и генеральный менеджер Four Seasons Hotel Baku Боб Сури

«В преддверии великого дня Победы мы постарались внести свою маленькую лепту», — комментирует событие Э. Маммедов.

«Four Seasons Hotel — своего рода огромное окно для большого количества гостей нашей столицы. Здесь проходят крупные международные мероприятия, наравне с обычными туристами здесь останавливаются главы государств, сюда просто приходят гости выпить кофе. И каждый из них при входе в отель окунется в нашу арт инсталляцию, не пропустит ее мимо своего внимания, как и наш бутик», —

сказал Маммедов в интервью #.

Говоря о концепции инсталляции, которая называется «Скачущие к победе», он добавил, что цель — рассказать гостям о нашей радости победы и древней культуре и искусстве Карабаха:

«Безусловно, помимо всего этого, арт инсталляция станет звездой Инстаграма, люди будут фотографироваться на ее фоне и таким образом, ее увидит весь мир», — говорит председатель правления «Азерхалча».

Потрясающие фигуры карабахских скакунов представлены на фоне двух экспонатов ковра из коллекции «44: Новый взгляд на карабахские ковры».

Великолепный бутик «Азерхалча» расположен на первом этаже отеля и представляет собой уютное творческое пространство.

Посетителей также ждет сюрприз — закулисная демонстрация процесса ковроткачества.

Один из уголков бутика посвящен демонстрации сложнейшего процесса создания ковра и тому, как прекрасные композиции воплощаются в жизнь.

Одна из ткачих на глазах у посетителей работает над новым ковром, и каждый желающий сможет внести свою лепту в этот процесс, завязав узелок, и оставив свое имя в специальном журнале.

«Когда мы будем срезать ковер, мы будем знать, сколько людей и из каких стран приняли участие в создании нового прекрасного карабахского ковра», — поясняет Эмин Маммедов.

Первым человеком, внесшим свой вклад в создание нового ковра стал Боб Сури.

Отметим, что инсталляция «Скачущие к победе» будет представлена в отеле до 18 ноября.