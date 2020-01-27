Сирийские СМИ сообщили, что боевики готовят постановочные химатаки

Незаконные вооруженные группировки готовят постановочные атаки с использованием химического оружия в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник.
«Вооруженные группировки при поддержке Турции готовят постановочную химическую атаку на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб с целью обвинить в атаке сирийскую армию и вынудить ее прекратить операцию в этом районе», — говорится в сообщении.
Источник также отметил, что подобные инсценировки стали уже «привычной и неэффективной» тактикой боевиков, прибегающих к подобным мерам в попытках остановить продвижение сирийской армии на том или ином направлении.(РИА Новости)
| 2020-01-27T15:46:18+00:00 27 января 2020, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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