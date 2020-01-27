Сирийские СМИ сообщили, что боевики готовят постановочные химатаки

Незаконные вооруженные группировки готовят постановочные атаки с использованием химического оружия в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник.
«Вооруженные группировки при поддержке Турции готовят постановочную химическую атаку на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб с целью обвинить в атаке сирийскую армию и вынудить ее прекратить операцию в этом районе», — говорится в сообщении.
Источник также отметил, что подобные инсценировки стали уже «привычной и неэффективной» тактикой боевиков, прибегающих к подобным мерам в попытках остановить продвижение сирийской армии на том или ином направлении.(РИА Новости)