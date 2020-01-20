Синдзо Абэ: Токио будет добиваться подписания мирного договора с Москвой

«Последовательно осуществляются договоренности, достигнутые нами с президентом России [Владимиром] Путиным, — сказал он. — Бывшие жители островов (южной части Курил — прим. ТАСС) совершают на самолете паломничества к могилам предков, на четырех островах продвигается совместная хозяйственная деятельность. Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [РФ]».

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения.