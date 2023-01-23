Израиль и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения, которые, как считается, должны стать сигналом для Ирана. Об этом сообщает CNN.

В учениях с боевыми стрельбами примут участие 100 американских самолетов, включая истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики. Со стороны Израиля будут задействованы 42 самолета. К учениям также подключат ударную авианосную группу с авианосцем «George HW Bush».

В учениях примут участие около 6500 американских военнослужащих и более 1100 израильских.

Отмечается, что в ходе учений будут охвачены все области боевых действий, включая космос и радиоэлектронную борьбу.

«На самом деле мы не можем вспомнить других учений, которые хоть как-то приближались бы к этим», – заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Отмечается, что к учениям не будут привлекать другие страны Ближнего Востока, несмотря на явное потепление отношений Израиля с соседями.

Упомянутый американский чиновник отметил, что эти учения не являются тренировкой атаки на ядерные объекты Ирана, но Иран будет наблюдать за учениями и примет их к сведению.

«На самом деле я думаю, что такой масштаб учений имеет отношение к целому ряду сценариев, и Иран может сделать из этого определенные выводы. Меня не удивит, если Иран увидит масштаб и характер этой деятельности и поймет, на что мы способны», – сказал чиновник. (УНИАН)