Банк Credit Suisse после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозил российские активы на сумму около $19 млрд, сообщает Tages-Anzeiger.

Издание пишет, что в настоящее время в Credit Suisse находятся замороженные по решению банка российские активы на сумму более 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд). Эта сумма, по доступным оценкам, составляет не менее трети всех российских активов в Швейцарии (около 46 млрд франков).

Замороженные в банке активы только частично (4 млрд франков из 17,6) попадают под санкции Евросоюза, введенные в отношении фигурантов из РФ, сообщает издание. Остальные ограничения введены для фигурантов, которые находятся под санкциями других юрисдикций – например, Казначейства США. Газета предполагает, что часть замороженных в банке средств принадлежит Центробанку РФ или напрямую правительству России.