Швейцария, имеющая нейтральный статус, обсуждает с партнерами в НАТО и Евросоюзе планы проведения в 2023 году совместных учений в сфере коллективной обороны, передает ТАСС. Как заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Temps министр обороны, защиты населения и спорта страны Виола Амхерд, в марте на ее встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом речь будет идти о продвижении сотрудничества.

«Мы обсуждаем это с партнерами в НАТО и ЕС», — сказала она, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли проведение в 2023 году учений в сфере коллективной обороны.

«Ясно, что мы должны соблюдать право нейтралитета. Однако возможно увеличение спектра учений. Это должно произойти в долгосрочной перспективе», — отметила Амхерд. «Я буду обсуждать это в марте с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы обсудим также другие возможности сотрудничества, с намерением продвинуться вперед», — подчеркнула министр.

Амхерд заявила, что обсуждала «возможности сотрудничества» в проведении учений в сфере обороны во время январского заседания Всемирного экономического форума в Давосе. «НАТО открыта к этой возможности, но также и другие. НАТО ничего у нас не просит. Швейцарии самой решать, что она может и хочет сделать», — пояснила глава швейцарского военного ведомства. Отвечая на вопрос о том, как Берн мог бы усилить свое участие в коллективной европейской безопасности, министр сказала: «Наиболее важным является выполнение Швейцарией своего внутреннего задания. Это означает увеличение инвестиций в армию».