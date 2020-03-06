Штраф в $130 тысяч за нарушение карантина по коронавирусу ввели в Чехии

Нарушение карантина из-за коронавируса нового типа будет караться штрафом в $130 тысяч в Чехии, сообщает CNN со ссылкой на чешское министерство здравоохранения.

В соответствии с новыми правилами, каждый гражданин Чехии, возвращающийся из Италии, обязан быть помещен на двухнедельный карантин в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении минздрава. На нарушение условий карантина предусмотрен штраф в размере 3 млн чешских крон ($130 тысяч).

По данным министерства, большинство случаев заражения коронавирусом в Чехии зарегистрировано у граждан, вернувшихся из Италии.(Газета.Ru)