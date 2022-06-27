Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен. Об этом он заявил в понедельник во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита G7 в баварском замке Эльмау.

«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», — считает глава правительства ФРГ. По его мнению, происходящее на Украине «является переломом в международных отношениях». Шольц обвинил Россию в нарушении существующих в мировой политике правил и норм.

«Страны G7 едины в оценке, что речь идет о долговременном изменении, которое будет накладывать отпечаток на международные отношения», — утверждал канцлер. «Ситуация меняется, поэтому должны меняться и мы, это все понимают. Все страны готовы принимать необходимые решения, но пока еще неясно, как мир изменится в ближайшие месяцы и годы», — сказал Шольц. «Однако понятно, что мы лучше всего справимся с этими изменениями, если будем вместе работать в духе доверия», — заявил он.

Канцлер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подключился в понедельник к саммиту G7 по видеосвязи и проинформировал лидеров «семерки» о текущей ситуации в стране. Кроме того, по словам Шольца, Зеленский поблагодарил за оказываемую Киеву поддержку, которая якобы потребуется еще долгое время.