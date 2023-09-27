Канцлер Германии Олаф Шольц отложил поставку Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия Taurus производства ФРГ. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на немецких чиновников.

Как указали собеседники издания, соответствующее решение было принято из-за опасений в связи с риском прямой военной конфронтации с Россией. Отмечается, что для обслуживания ракет и обучения украинских военнослужащих их боевому применению необходимо, чтобы в Украине работали специалисты из Германии.