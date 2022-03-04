Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своевременным решение об остановке российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что Германия получает газ из Норвегии, Нидерландов, России по трубопроводам через Украину, Белоруссию и Польшу, а также через Балтийское море по «Северному потоку — 1». То есть, «СП2» стал бы четвертой трубой.

Щольц отметил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 15 февраля он заявил, что решение об остановке «Северного потока — 2» будет принято, впоследствии об этом было объявлено публично.

«Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и… заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом», — сказал канцлер ФРГ.