Вопрос о том, какой должна быть школьная форма, муссируется в нашей стране не один год. Он уже стал головной болью и для родителей, и для школьников. Только те успеют привыкнуть к одному решению, касающемуся школьной формы, как на подходе другое. Эскизы делают и переделывают, над ними так усердно работают, как будто других проблем в образовании нет – главное, что будут носить учащиеся.

Со следующего учебного года, согласно соответствующему постановлению Кабмина Азербайджана, будет применяться новая школьная форма. То, как эта самая форма будет выглядеть, представили на суд общественности. Можно выбрать один из нескольких цветов и решать, какой именно, будет педагогический совет каждой школы.

Общий дизайн видов школьной формы уже готов, в настоящее время ведутся переговоры в связи с выбором ткани для их пошива. В целом, формы разработаны в спортивном стиле, сказал в эфире AzTV исполнительный директор Бакинской текстильной фабрики Эльчин Бабаев. Школы постепенно будут переходить на новую форму одежды в течение одного учебного года. Цены на новую форму еще не утверждены.

Тамара Салимова, мама восьмиклассника, относится к новшеству отрицательно: «Мне, правда, непонятно, для чего это нужно, ведь в нашей сфере образования немало куда более актуальных вопросов, которые требуют своего решения. Это и качество учебников, и запутанная, слишком сложная школьная программа, и профессионализм педагогов, а также ряд других проблем. Многие родители, и я в том числе, покупают детям форму на вырост. Я уже накупила сыну качественных белых рубашек для школы на два года вперед. Теперь через год в школу их не наденешь, придется покупать те, которые соответствуют требованиям. Все дорожает и каждая копейка на счету, люди пытаются как-то выжить, а тут такая ненужная трата».

Что касается дизайна новой формы, то и тут у нее есть нарекания.

«Из плюсов то, что ввели брюки для девочек, ведь зимой в юбке холодно. Но вот куртка… Для чего она, ведь каждый носит свою верхнюю одежду. Вопрос качества новой формы также не может не волновать. Воротник и манжеты на рубашках отличаются по цвету от основной ткани. Если ткань однотонная, стирать ее проще, а тут больше риска, что рубашка полиняет и придется покупать новую. Вообще, всегда вариант белый верх — черный низ считался универсальным. Зачем что-то придумывать и усложнять родителям жизнь? Дизайн формы и сейчас нормальный. Лучше бы улучшили качество тканей формы, которую выпускают сейчас. В основном это синтетика, а для детей предпочтительнее натуральная ткань», – поделилась женщина с #.

У Сакины Агаевой три дочери-школьницы и школьную форму младшие дети донашивают за старшей. Семья малоимущая, она получает минимальную зарплату, у мужа доход нестабильный, так что с деньгами туго.

«Думаю, что малоимущим семьям новую форму должны выдавать бесплатно, так как для нас это большой расход», – подчеркнула она.

Эксперт в области образования Сабина Алиева считает нормальным, что столько внимания уделяется школьной форме. Проблемы в образовании никогда не заканчиваются, а дисциплина в средних учебных заведениях начинается со школьной формы.

«Но, безусловно, надо учитывать интересы многодетных, малоимущих семей, в которых растут дети-школьники. Некоторые из них уже приобрели форму на будущее. Поэтому, на мой взгляд, правильно, что первое время у школьников будет возможность носить как старую, так и новую форму», – говорит эксперт.

По ее словам, форма должна быть удобной, эргономичной. Ткани должны быть натуральными, надо учитывать, что у ребенка может быть аллергия. Школьную форму делают не для подиумов, а для детей, чтобы в ней им было комфортно. Тут, как отмечает она, могли бы послужить примером британские школы и школа Хабад в Азербайджане.

«Важно, чтобы дети гордились своей формой и носили ее с удовольствием. И почему бы не использовать на ней изображение флага Азербайджана с разрешения Минобразования? Воспитание патриотизма очень важно, ребенок должен гордиться своей Родиной и это надо прививать с ранних лет», – сказала Алиева.

Хотелось бы верить, что наконец в вопросе школьной формы будет поставлена жирная точка, и форма останется неизменной на долгие годы. Но верится в это с трудом, ведь то, что для одних головная боль, для других выгодный бизнес.