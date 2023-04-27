Имя одиозного российского пропагандиста, телеведущего Владимира Соловьева хорошо известно в мире, в частности, в Азербайджане и Украине. Можно даже сказать, что особенно в Азербайджане и Украине. Правда, такой популярности точно не позавидуешь, так как ассоциации с ним носят исключительно негативный характер.

Мы прекрасно помним, как Соловьев на протяжении всего тлеющего карабахского конфликта, благодаря щедрости своих армянских спонсоров, с пеной на губах защищал «справедливую» позицию армянских оккупантов и сепаратистов, параллельно обвиняя в «агрессивных» действиях Азербайджан.

Свою любовь к армянам он проявлял до конца: до, во время и после 44-дневной войны. Помнится даже эпизод, когда на передаче Соловьева один из армянских гостей в первые дни войны самодовольно заявил, что азербайджанцы-торгаши, а армяне-воины, и торгашам никогда не победить». Владимиру Рудольфовичу эта цитата очень понравилась.

Но спустя менее чем через два месяца «торгаши» поставили на колени «воинов», заставив их капитулировать. После такого позора пыл Соловьева угас, а его интерес к карабахской тематике заметно поубавился.

Тем более, что к тому времени отношения между Россией и Украиной накалились до предела, вылившись в кровопролитную агрессию Москвы против Киева. Моментально сориентировавшись, Соловьев с армянского вопроса перескочил на более «хлебную» украинскую тематику.

Напускной патриотизм ведущего с элементами низкопробного шоу поражал. Вчерашние украинские братья в одночасье превратились в ненавистных нацистов, от которых нужно будет спасать мир. И кому же, как не русским, выпала честь выполнять эту историческую миссию? Соловьева несло на каждой передаче. При этом его истеричность возрастала прямо пропорционально явным неудачам армии «спасителей и освободителей». Однако это не мешало прирожденному лгуну громогласно выступать с победными реляциями. Зомбированные россияне поначалу верили, что яркий свет от «блестящих побед» наконец-таки согреет их израненные «нацистами» души, но все тщетно.

Чем дальше, тем больше общество погружалось во мрак, в котором легче и безопаснее было воевать с представителями интеллигенции, артистами, деятелями культуры, несогласными с агрессией. Надежда таяла на глазах , в результате чего, «правда соловьевщины» все меньше проникала в умы россиян. Взрослые, обманутые кремлевской агитмашиной, были разочарованы.

Но не таков Владимир Рудольфович, чтобы смириться с оглушительным фиаско, и он решил найти другую, более податливую почву для посева зерен лжи. И нашел, обратив свой взор в сторону наиболее незащищенной прослойки социума. Взялся за промывку мозгов детям.

Так, на марафоне «Знание», проведенном для школьников, Соловьев выступил с проникновенной речью:

«Господь, когда сотворил человечество, нам уготовал особую роль: мы просто великие уравнители. Знаешь, мы как Илья Муромец, можем 33 года сидеть на печи, а когда наступает момент истины, вдруг встает народ, просыпается, отрясает все наносное и говорит “Это кто тут себе позволяет?”. Это тяжелая судьба, но это великое предназначение, и тяжело быть достойным этого великого предназначения».

Также Соловьев рассказал школьникам о том, что Россия — «последняя надежда человечества». «Вы живете в стране, которая только сейчас осознала, что у нее есть великое предназначение. И это предназначение не быть частью «прекрасного мира колонизаторов», а быть последней надеждой человечества», — заявил Соловьев.

Не знаю, как школьники, но у думающих взрослых, наверняка, непроизвольно к горлу подкатила тошнота. Сколько елея, патоки, показного пафоса в этих словах. И в то же время в речи ведущего проскальзывают контуры параллели с армянским и гитлеровским фашизмом.

Армянский «цехакронизм», гитлеровская «арийская раса» и «великорусский шовинизм», сводящиеся к тезису собственной исключительности, близки между собой и по форме, и по содержанию.

Всем известно, чем для Гитлера закончился его бред о величии германской нации. 44-дневная война – наглядный урок для адептов цехакронизма. И Соловьев прежде, чем городить чушь о великом предназначении, должен помнить об этих событиях. Если русские действительно такие умные, то они должны учиться на чужих ошибках, а не совершать свои.

Кроме того, не пристало отъявленному лжецу произносить имя Господа всуе. Господь не призывал русских оккупировать чужую землю, бомбить мирные города, насиловать ни в чем неповинных людей. Но если под словом «Господь» он имел в виду кое-кого, тогда вопросов к Соловьеву нет.

И последнее. Российский пропагандист, заговорив об Илье Муромце, естественно, хотел поднять дух школьников. Заявить о непобедимом русском духе (как же это все армянщиной попахивает), воспеваемом в былинах. Только вот в русских сказках были и другие герои, Иван-дурак, например.

Хотя в данном случае более уместен другой, не менее красочный персонаж: Шиш Московский. И знаете, чем он хорош? Тем, что он наносит урон и увечья врагам, обманывает, ворует, но всегда выходит сухим из воды. Поразительное сходство. Вам это ни о чем не говорит, Владимир Рудольфович?

Но это только в сказках этот замечательный персонаж выходит сухим из воды, а сможет ли Шиш Московский повторить такой же трюк в реальной жизни? Это покажет время…