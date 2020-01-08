Шесть госструктур Азербайджана подписали план мероприятий по повышению престижности военной службы

Министерства обороны, труда и социальной защиты населения, молодежи и спорта, образования, культуры, а также Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу подписан план совместных мероприятий «По повышению в обществе, в частности, среди молодого поколения престижности военной службы в Азербайджанской армии» на 2020-2023 годы.

Как сообщает минобороны, план, в частности, предусматривает разъяснение молодежи исторической роли общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в формировании Азербайджанской армии и реформ, проводимых в армии под руководством Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева. Также планируется ряд других мер, направленных на повышение престижности военной службы, включая организацию массовых мероприятий в духе военного патриотизма среди молодого поколения , посещение исторических мест, тематических «круглых столов», посвященных историческим датам, просветительская и пропагандистская работа в целях укрепления приверженности молодежи национальным ценностям и историческим традициям.

С целью обеспечения своевременного и качественного проведения предусмотренных планом мероприятий, перед ответственными лицами были поставлены конкретные задачи.