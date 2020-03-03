Шалва Алавердашвили: «Индустрия туризма в Грузии находится на грани банкротства»

В Тбилиси около 90% бронирований отелей на март-апрель были отменены за последние 5-6 дней.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась из-за угрозы коронавируса: «Мы получили первый удар. Индустрия туризма находится на грани банкротства. Хуже всего ситуация в отелях Тбилиси. Коронавирус — это глобальная проблема. Здесь нет виноватых. Нам просто нужно найти выход из кризиса, чтобы сотрудники туристической индустрии сохранили рабочие места».

| 2020-03-03T14:23:42+00:00 3 марта 2020, 15:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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