Сформирован новый состав комиссии по топонимике при парламенте Азербайджана

Сформирован новый состав комиссии по топонимике при Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В список кандидатов в членство в комиссии из числа депутатов вошли Низами Джафаров, Иса Габиббейли, Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Муса Гулиев. Кандидатами в члены комиссии, не являющимися депутатами, стали Азиз Алекперов, Гара Мешадиев, Мохсун Нагысойлу, Рамиз Мамедов, Махира Аббасова, Илькин Аббасов.

После обсуждений данный вопрос был вынесен на голосование и принят.(Trend)

| 2020-03-30T15:33:30+00:00 30 марта 2020, 16:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss