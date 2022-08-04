Северная Македония в придачу к советским танкам Т-72 передала украинской армии четыре военных самолета Су-25.

Об этом сообщает местное издание MKD со ссылкой на Минобороны страны.

Что интересно, эти самолеты (три одноместных и один двухместный) страна закупила в Украине во время конфликта на территории государства в 2001 году за 4 млн евро. Самолеты предназначены для непосредственной поддержки пехоты, а во время конфликта совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий македонских сил безопасности. (УНИАН)