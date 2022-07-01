Созданный в Северной Корее штаб по борьбе с COVID-19 рассказал о том, как коронавирус проник в эту страну. Об этом сообщает ЦТАК.

По данным местных экспертов, впервые симптомы «злокачественного вируса» обнаружили у двух людей, въехавших в Пхеньян из села Ипхо (провинция Канвондо), которое находится недалеко от демаркационной линии с Южной Кореей. При этом далее в сообщении агентства следует расплывчатое описание того, как они могли заболеть COVID-19.

«В начале апреля в селе Ипхо некий Ким (18 лет) — воин и некий Ви (5 лет) — воспитанник детсада на холме возле казармы и поселения контактировали со странной вещью. У них выявились клинические особенности, рассматриваемые в качестве начального симптома злокачественной пандемии, тест на новый коронавирус дал положительный результат, и комиссия пришла к общему мнению о причине заражения злокачественным вирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб после расследования выпустил экстренную директиву о дальнейшем усилении мер по борьбе с COVID-19. В их числе — меры по бдительному обращению со странными вещами на границе, которые пересекают с помощью ветра или воздушных шаров (их периодически отправляют с Юга с пропагандистскими листовками).

Зампредставителя Министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоль отверг обвинения Пхеньяна. По его словам, подтвержденных случаев заражения коронавирусом через вещи или почту нет.