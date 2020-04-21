Сеул опроверг новости о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Слухи о том, что у лидера КНДР Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Источник в правительстве Южной Кореи заявил, что ничего, что позволило бы это предполагать, у Ким Чен Ына не наблюдалось.

Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.

Официальный представитель Голубого дома Кан Мин Сок сказал, что до сих пор соответствующих специфических тенденций не было и подтвердить эти данные ему нечем.

До этого стало известно, что власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына.

| 2020-04-21T10:28:45+00:00 21 апреля 2020, 10:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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