Серхио Рамос: «Мы живем в демократической стране и можем говорить, что думаем»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова в адрес арбитра, которые он произнес после матча 25-го тура Ла Лиги с «Леванте» (0:1).

«Я не думаю, что сказал что-то неуместное или неуважительное. Мы живем в демократической стране и можем говорить то, что думаем. Я не думаю, что граница, через которую нельзя переступать, была нарушена.

Чувствую ли я, что меня преследуют? Скорее нет. Философия работы арбитров в Европе отличается от испанской, там судьи более снисходительны к некоторым вещам.

Я забочусь об отношениях с судьями. За исключением этого эпизода после матча с «Леванте», который я считаю скорее личным, я думаю, что у меня хорошие отношения с арбитрами», – сказал Рамос. (sports.ru)