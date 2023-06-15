В Косове трое косовских полицейских в среду были задержаны сербскими силами. Как сообщает Reuters, официальные лица частично признанной Республики Косово и Сербии указали разные места задержания троих подозреваемых в нарушении границы. В результате обе стороны обвинили друг друга в незаконном переходе на чужую территорию.

Премьер-министр Косова Альбин Курти потребовал освобождения троих полицейских, заявив, что они арестованы на косовской территории, которая прилегает к границе с Сербией.

«Пребывание сербских сил на территории Косова – это акт агрессии. Его цель – эскалация напряженности и дестабилизации», – написал Курти в фейсбуке.

Однако президент Сербии Александр Вучич заявил, что три человека были задержаны на расстоянии в 1,8 километра на сербской территории вблизи селения Гнилица. Вучич также обвинил Курти в «разжигании конфликта».

«Мы на развилке: либо у нас будет мир, либо не будет мира. И есть только один человек на Балканах, который хочет любой ценой разжечь конфликт, это Альбин Курти», – сказал Вучич в телевизионном выступлении. Он отверг обвинения Курти в том, что сербы перешли на косовскую территорию. По словам Вучича, сербы не сделали ни шагу через пограничную черту.

Косовские власти запретили проезд через свою границу всех автомобилей с сербскими номерными знаками. Эта мера принята в ответ на арест троих полицейских, заявил представитель Косова в среду вечером корреспонденту Reuters.