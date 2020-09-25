Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте одного авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса, передает Газета.Ру.

«Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия», — указано в сообщении.

Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, «причастных к грубым нарушениям международного права», отмечается в релизе.

| 2020-09-25T03:38:31+04:00 25 сентября 2020, 09:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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