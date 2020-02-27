Сенатор Грэм призвал создать бесполетную зону над Идлибом

Члена Сената США от штата Южная Каролина, влиятельный политик-республиканец американский политик-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа и международное сообщество к созданию бесполетной зоны над сирийским Идлибом, сообщает Агентство Анадолу.

«Сейчас настало время для того, чтобы международное сообщество объявило над Идлибом зону запретную для полетов. Это необходимо для спасения от ужасающей смерти тысяч ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей. Господин Трамп, прекращение этой бойни и предотвращение гуманитарного кризиса, который откроет путь к исходу из Сирии миллионов новых беженцев, отвечает нашим национальным интересам», — написал сенатор на своей странице в соцсети.

По его словам, «мир равнодушно взирает на то, как Асад, Иран и Россия уничтожают Идлиб».

Сенатор назвал происходящее на северо-западе Сирии «крупнейшей гуманитарной катастрофой» за последние десятилетия. «Это жестокое наступление Асада, поддерживаемое Ираном и Россией, должно быть остановлено», — заявил политик.