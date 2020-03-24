Семья Симоньян присвоила половину денег, выделенных на «Крымский мост» — ВИДЕО

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, её муж, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян, а также родственники супружеской пары выплатили себе 46 миллионов рублей за работу над фильмом «Крымский мост. Сделано с любовью», утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Это почти половина от денег, выделенных на производство фильма из федерального бюджета. Всего из Фонда кино на картину потратили 100 миллионов рублей.

Согласно документам, опубликованным Фондом борьбы с коррупцией, 14 миллионов рублей получил Тигран Кеосаян, как режиссёр фильма, 9 миллионов – Маргарита Симоньян за написание сценария, 8 миллионов – родной брат Кеосаяна Давид, который числился генеральным продюсером картины, остальную сумму – их родные, включая первую жену Тиграна Кеосаяна Алёну Хмельницкую и его племянницу Лауру.

В расследовании также отмечается, что изначально заявку на съёмку фильма, которая была подана в 2016 году, Фонд кино отклонил. После этого близкий знакомый Маргариты Симоньян, первый заместитель администрации президента РФ Алексей Громов написал письмо в Министерство культуры с просьбой выделить 100 миллионов рублей студии Давида Кеосаяна вне конкурса и безвозвратно.

В результате средства были получены. Однако при тех зарплатах, что Кеосаяны и Симоньян начислили себе и своим родным, денег на производство фильма им не хватило. Тогда ещё 54 миллиона рублей им перечислил Аркадий Ротенберг, чья компания занималась строительством Крымского моста.

Двумя неделями ранее Фонд борьбы с коррупцией также опубликовал расследование, касающееся деятельности главного редактора Russia Today и её мужа. Утверждалось, что за три года Симоньян и Кеосаян получили более 700 миллионов рублей за посреднические услуги между государственными рекламодателями и телеканалом НТВ, а также за производство программы «Международная пилорама».

Маргарита Симоньян, комментируя расследование, заявила, что деньги они с мужем зарабатывают легально, согласно контрактам. При этом об общей сумме доходов она не сказала.

Новое расследование ФБК Симоньян пока не комментировала.