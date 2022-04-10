Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции. Как сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований, в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов.

Из 12 кандидатов на высший государственный пост страны они определят двух, которые через две недели — 24 апреля — продолжат борьбу во втором туре. В европейской части Франции двери избирательных участков откроются в 08:00 по парижскому времени (10:00 по бакинскому). На заморских территориях страны из-за разницы часовых поясов голосование началось еще в субботу.

На избирательных участках введены повышенные меры санитарной безопасности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Избирателям рекомендуется носить защитную маску во время голосования, соблюдать по возможности дистанцию и пользоваться антисептическим гелем. Членам избирательных комиссий предписано в течение дня регулярно проветривать помещения и дезинфицировать столы, стулья и кабины для голосования. (ТАСС)