Сегодня в Италии проходит референдум о числе парламентариев и выборы в ряде регионов

Население Италии, обладающее правом голоса, приглашается в воскресенье к избирательным урнам для голосования на референдуме по вопросу о сокращении на треть числа парламентариев. Кроме того в семи областях и почти в тысяче городов проводятся выборы в местные органы управления.

Как указывает агентство ANSA, в голосовании на референдуме, для признания которого состоявшимся не требуется кворум, должны принять участие более 51,5 млн человек, тогда как региональные и муниципальные выборы касаются 18,5 и 5,7 млн избирателей, соответственно. Голосование будет проводиться два дня: в воскресенье и в понедельник.

Реформа о сокращении на треть числа парламентариев (до 200 членов верхней палаты — Сената, вместо нынешних 315, и до 400 членов палаты депутатов вместо нынешних 630) была одобрена в октябре прошлого года обеими палатами парламента. Однако поскольку реформа касается положений конституции, она должна быть поставлена на голосование на народном референдуме, не предполагающем кворума. В случае одобрения, на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году, число баллотирующихся будет сокращено. (ТАСС)