Месяц Мухаррам приходится по григорианскому календарю на 10 августа 2021 года, а 10-й день месяца Мухаррам – день Ашура – на 19 августа 2021 года.

Отметим, в обращении Совета казиев УМК по случаю начала месяца Мухаррам отмечалось, что месяц Мухаррам проводится в этом году в условиях временных ограничений в связи с продолжающейся пандемией коронавируса в мире:

«В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, учитывая опасность увеличения числа случаев заражения вирусом на массовых церемониях, где невозможно обеспечить социальную дистанцию, Совет казиев и полномочные представители Управления Мусульман Кавказа рекомендуют, чтобы в этом году в период Мухаррама церемонии в мечетях и святынях проводились в соответствии с карантинными правилами».

В УМК также выразили уверенность в том, что верующие продолжат гуманную традицию сдачи крови и в этом году. «В связи с пандемией акции по сдаче крови будут организованы в филиалах банка крови в столице и регионах, а также в других медицинских учреждениях», — отмечается в обращении.