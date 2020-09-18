Сегодня в Апелляционном суде будет рассмотрена жалоба Тофига Ягублу

Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрят жалобу на приговор в отношении Тофига Ягублу.

Как передает Report, об этом сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, назначенное на 28 сентября 2020 года предварительное рассмотрение апелляционной жалобы было отменено:

«Предварительное судебное заседание состоится сегодня в 16:00. Жалобу рассмотрят под председательством судьи Эльмара Рагимова».

Ходатайство об освобождении Тофига Ягублу до вступления в силу приговора, поданное в Низаминский райсуд, было отозвано. Об этом сообщил другой адвокат Т.Ягублу Агиль Лайыдж.

Низаминский районный суд Баку приговорил Т.Ягублу к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофиг Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам Т.Ягублу не признал выдвинутые против него обвинения.

Уже 17 дней, как Т.Ягублу объявил голодовку. 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в City Hospital.