Сегодня состоятся выборы руководства АФФА

Сегодня в отеле «Бульвар» состоится очередная Конференция АФФА, в ходе которой пройдут выборы в Исполком организации.
Также на Конференции состояться выборы президента ассоциации. Глава АФФА Ровнаг Абдуллаев намерен переизбраться на этот пост, выдвинув свою кандидатуру.
Напомним, что Абдуллаев избирался на этот пост в 2008, 2012 и 2016 годах.
Помимо этого, впервые в истории азербайджанского футбола будет избран исполнительный вице-президент АФФА.
На членство в Исполкоме выдвинуты следующие лица:
Региональные футбольные федерации – 3 места
1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола
2. Казбек Туаев – от Общественного объединения «Региональные футбольные федерации»
3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола
ПФЛ – 5 мест
1. Заур Ахундов – от ФК «Кешля»
2. Рауф Алиев – от ФК «Сабаил»
3. Вагиф Садыхов – от ФК «Сумгайыт»
4. Эльшад Насиров – от ФК «Нефтчи»
5. Фарид Мансуров – от ПФЛ
Отраслевые футбольные федерации – 2 места
1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола
2. Махир Мамедов – от Федерации футзала
Общественные футбольные организации – 2 места
1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей
2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций
(azerisport.com)