Сегодня состоятся выборы руководства АФФА

Сегодня в отеле «Бульвар» состоится очередная Конференция АФФА, в ходе которой пройдут выборы в Исполком организации.

Также на Конференции состояться выборы президента ассоциации. Глава АФФА Ровнаг Абдуллаев намерен переизбраться на этот пост, выдвинув свою кандидатуру.

Напомним, что Абдуллаев избирался на этот пост в 2008, 2012 и 2016 годах.

Помимо этого, впервые в истории азербайджанского футбола будет избран исполнительный вице-президент АФФА.

На членство в Исполкоме выдвинуты следующие лица:

Региональные футбольные федерации – 3 места

1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола

2. Казбек Туаев – от Общественного объединения «Региональные футбольные федерации»

3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола

ПФЛ – 5 мест

1. Заур Ахундов – от ФК «Кешля»

2. Рауф Алиев – от ФК «Сабаил»

3. Вагиф Садыхов – от ФК «Сумгайыт»

4. Эльшад Насиров – от ФК «Нефтчи»

5. Фарид Мансуров – от ПФЛ

Отраслевые футбольные федерации – 2 места

1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола

2. Махир Мамедов – от Федерации футзала

Общественные футбольные организации – 2 места

1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей

2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций

(azerisport.com)