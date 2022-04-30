Сегодня день создания Сил специального назначения Азербайджана.

Cсо дня создания ССН прошло 23 года.

Силы специального назначения были сформированы при Министерстве обороны 30 апреля 1999 года. В формировании сил спецназа принимали участие офицеры и командиры, являющиеся участниками Первой Карабахской войны.

Особую роль в формировании ССН сыграли Силы специального назначения Вооруженных сил Турции.

В ходе Второй Карабахской войны личный состав ССН освободил от оккупации ряд территорий. 8 ноября президент Ильхам Алиев поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша.

Азербайджанские спецназовцы в целом обучаются в военных академиях Турции и Пакистана.

36 военнослужащих ССН удостоены звания Героев Отечественной войны.