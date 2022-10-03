Сегодня — день памяти национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, сообщает #.

Отважный сын азербайджанского народа, будучи добровольцем, пал смертью храбрых во время Карабахской войны, 3 октября 1991 года в бою с армянскими захватчиками.

Автомобиль, которым управлял Ковалев, попал под обстрел. Герою было всего 26 лет.

Дома Юрия Ковалева не дождались любимая супруга Тамара и двое маленьких дочерей.

Одна из них — Регина Ковалева, стала активным общественным деятелем, поддерживает ветеранов 44-дневной Отечественной Войны, семьи шехидов.

Волей судьбы Регина Ковалева вышла замуж за Дениса Гузлаева, добровольца 44-дневной освободительной войны в Карабахе, который вернулся победителем, но с тяжелейшими ранениями.

В прошлом году в бакинской школе №229, в которой учился Юрий Ковалев, и которая носит его имя, был открыт бюст героя.

В 31 годовщину со дня гибели Юрия Ковалева на его могиле на Аллее Шехидов собрались друзья, сослуживцы, родные и официальные лица: глава исполнительной власти Низаминского района Джошгун Джабраилов, председатель Русской общины Азербайджана, депутат ММ Михаил Забелин, председатель партии Yeni Azərbaycan Низаминского района Рамиль Велибеков, Отец Мифодий (церковь Архангела Михаила), руководитель Русского Дома в Баку Ирек Зиннуров,председатель Ассоциации Русской молодежи Сергей Данилов, сестра шехида Второй Карабахской войны Дмитрия Солнцева — Юля Солнцева и др.

Все выступившие говорили о мужестве и самоотверженной любви к Родине, с которой Юрий Ковалев боролся против армянских захватчиков.

Юрий Петрович Ковалев родился 29 мая 1965 года в Гейчайском районе Азербайджана. В 1990 году он вступил в ряды специальных подразделений милиции при МВД, часто бывал в командировках в Карабахе. Благодаря своему героизму и отваге за короткое время Ковалев стал легендой, а армяне назначили за его голову вознаграждение.

Юрий и его соратники сражались в кровавых боях, освободили Чайкенд и выполняли самые сложные задачи. Помимо Чайкенда, Юрий отличился в боях в Геранбойе, Менешиде, Бузлуге, Еркедже, Тодане.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 июня 1992 года Юрию Ковалеву посмертно присвоено звание Национального героя.