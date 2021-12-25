В селах Загалы и Ахмедлы Дашкесанского района состоялось открытие одноименных электрических подстанций, которые обеспечат электроэнергией отдаленные горные села.

От подстанции «Гянджа» в направлении Кяльбаджара проложена двухцепная линия электропередачи протяженностью 44 км, а мощность подстанции увеличена в два раза.

Во время прокладки линии была полностью реконструирована и Дашкесанская подстанция.

Ввод в эксплуатацию подстанции «Ахмедлы» будет иметь особое значение для обеспечения Кяльбаджарского района круглосуточным бесперебойным электричеством.