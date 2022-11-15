Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за прославления Российской Федерации в Киево-Печерской Лавре.

«Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие «русский мир», — говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

В частности, следствие осуществляется по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас все материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. (unian.net)