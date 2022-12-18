Сегодня в Катаре на стадионе «Лусаил Айконик» в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. В основное время матч завершился со счетом 2:2. В дополнительное время команды обменялись голами, и счет стал 3:3. В серии пенальти победу одержали аргентинцы (4:2).

Счет в матче был открыт аргентинцами в первом тайме. Сначала ворота Уго Льориса с пенальти поразил Лионель Месси. На 21-й минуте встречи главный арбитр Шимон Марциняк назначил одиннадцатиметровый за фол на Анхеле Ди Марии в штрафной площади. Спустя 13 минут сам пострадавший отметился забитым мячом, ему ассистировал Алексис Макалистер.

Французы в первом тайме не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Эмилиано Мартинеса. На 80-й минуте «трехцветные» получили право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Через минуту француз оформил дубль.

Во втором дополнительном тайме Лионель Месси забил свой второй гол, поразив ворота французов правой ногой, а Мбаппе забил еще один гол с пенальти.