Власти Северной Кореи передали представителям США рядового американской армии Трэвиса Кинга, который сбежал в КНДР в июне. В сообщении Министерства обороны США указано, что помимо американской и северокорейской стороны, в переговорах о выдаче Кинга принимали участие китайские и шведские дипломаты. Рядового перевезли через границу КНДР в Китай, сейчас, как сообщают СМИ, он готовится вернуться в США.

Рядовой Кинг проходил службу на американской военной базе в Южной Корее. Летом из-за дисциплинарных взысканий он провёл около двух месяцев в следственном изоляторе. После освобождения командование планировало вернуть его в США, но солдат сбежал из аэропорта. Затем он присоединился к группе, ехавшей на экскурсию в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР, и там перебежал границу. Там его задержали северокорейские пограничники.

Об условиях содержания Кинга в Северной Корее пока неизвестно. Для выяснения и дальнейшего решения его судьбы была создана межгосударственная группа посредников, в которой участвовали представители США, Южной Кореи, Китая и Швеции. Около недели назад появились сообщения, что Пхеньян рассматривает возможность депортации Кинга.

Северокорейские государственные СМИ представили инцидент с Кингом как протест солдата против «бесчеловечного обращения и расовой дискриминации в американской армии и общественного неравенства в США» и сообщали, что тот якобы хотел получить убежище. (svoboda.org)