Хайам Калантарлы – живая легенда азербайджанского балета. В качестве артиста балета он участвовал во всех репертуарных спектаклях Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, среди которых — начальник стражи в балете «Семь красавиц», роль шута в балете «Легенда о любви», черт в «Вальпургиевой ночи» и многие другие гротескные партии, в которых он отличался особым артистизмом. За плечами Хайяма Меликовича более пятидесяти лет общего стажа в театре оперы и балета, сначала как артист балета, а с 1993 года еще и как режиссер, ведущий балетных спектаклей.

И главное: в последний раз на сцену артист вышел в 75 лет, исполнив одну из своих любимых и знаковых ролей – оруженосца Санчо Панса в балете Л.Минкуса «Дон Кихот». Эту роль Хайам Калантарлы исполнял более сорока лет, и как считают коллеги артиста, именно она принесла ему всеобщую любовь зрителей и восхищение коллег по цеху.

«Такого Санчо Панса у нас больше не будет», — с такой фразы, выкрикнутой одним из зрителей, начался творческий вечер Хайама Калантарлы, который состоялся накануне в Центре русской культуры.

Таким образом, организаторы отметили и 80-летний юбилей артиста, празднование которого несколько раз переносилось из-за строго карантина. Вечер посетили друзья, коллеги и ученики Калантарлы, а также депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин, супруга посла РФ в Азербайджане Ольга Бочарникова, народный артист Гюльагаси Мирзоев, вокалист и педагог Георгий Черногоров и др.

Выступившие на мероприятии гости говорили о юбиляре с теплотой и трепетом, подчеркивая его неоценимый вклад в развитие танцевального искусства Азербайджана.

«Этот скромный энергичный и жизнерадостный человек, несмотря на почтенный возраст, не растратил жизненной энергии и даже сейчас многим своим студентам сможет дать фору по части жизнерадостного характера», — говорит Г.Мирзоев.

Колоссальный педагогический опыт Х. Калантарлы, его безграничная любовь к делу своей жизни сделали его настоящим любимчиком у целой плеяды учеников, которых он воспитал. С начала 70-х годов, наряду с Кямалом Гасановым, Хайам Калантарлы стоял у истоков развития спортивных бальных танцев, затем 22 года преподавал в Бакинском хореографическом училище, выпускником которого является и он сам. Кроме того уже почти 50 лет Хайям Меликович является руководителем созданной им школы-студии «Ровесник» в Центре русской культуры, где он и сегодня продолжает обучать молодежь спортивным бальным танцам.

К сожалению, Министерство культуры обошло вниманием заслуги такого мастера. У него нет звания «Народный», несмотря на то, что народ любит и обожает своего учителя, танцора, артиста…

В 2011 году Министерство молодежи и спорта удостоило его званием «Почетный работник физической культуры», а Федерация спортивных транцев провела турнир в его честь, посвященный 70-летнему юбилею артиста.

В ходе состоявшегося творческого вечера Хайам Калантарлы услышал и множество видеопоздравлений от коллег и учеников, которые не смогли лично присутствовать на мероприятии.

Ведущая вечера – директор компании Baku Art Group и один из организаторов мероприятия Вафа Мамедова на протяжении всего вечера поддерживала интереснейший диалог с юбиляром, а также преподнесла ему музыкальный подарок, исполнив под гитару композицию грузинского барда Людмилы Орагвелидзе «Не говори мне про Париж».

«Хайам Калантарлы — на редкость порядочный человек: золото высшей пробы! Таких людей очень редко можно встретить. Поэтому я желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья. Он мой учитель танцев, я пришла к нему в любительскую группу, но за эти годы мы стали с ним не просто друзьями, а практически родными людьми! Организовать для него творческий вечер для меня — честь и радость. Я очень рада, что все прошло удачно, и гости отметили особую, душевную атмосферу нашего мероприятия», — подвела итоги вечера в интервью # В. Мамедова.

Закончить репортаж хочется словами сына Хайама Калантарлы, участника экс группы «Дайирман» Малика Калантарлы, который сказал корреспонденту #:

«Если мне дадут вторую жизнь, и скажут, выбери себе отца, я еще раз выберу его!».