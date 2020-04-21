Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» отказался от сокращения зарплаты

Три игрока лондонского «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты из-за пандемии коронавируса, передает Mirror.

Напомним, 20 апреля футболисты «Арсенала» согласились на сокращение выплат на 12,5 процента.

Отмечается, что одним из отказавшихся стал хавбек Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым игроков в команде. Он зарабатывая £350 тысяч в неделю.

Немецкий полузащитник попросил одноклубников уважать его решение, но ему нужно время, чтобы оценить финансовые последствия коронавирусной инфекции. (gazeta.ru)

| 2020-04-21T00:43:48+00:00 21 апреля 2020, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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