Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» отказался от сокращения зарплаты

Три игрока лондонского «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты из-за пандемии коронавируса, передает Mirror.

Напомним, 20 апреля футболисты «Арсенала» согласились на сокращение выплат на 12,5 процента.

Отмечается, что одним из отказавшихся стал хавбек Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым игроков в команде. Он зарабатывая £350 тысяч в неделю.

Немецкий полузащитник попросил одноклубников уважать его решение, но ему нужно время, чтобы оценить финансовые последствия коронавирусной инфекции. (gazeta.ru)