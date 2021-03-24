Самую большую в мире картину продали на аукционе более чем за $60 млн

Самая большая в мире картина на холсте под названием The Journey of Humanity («Путешествие человечества»), принадлежащая художнику Саше Джафри из Великобритании, продана на аукционе в Дубае за $62 млн. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

Площадь картины равна площади двух футбольных полей. Джафри работал над своим произведением на протяжении восьми месяцев, трудился по 20 часов в сутки, находясь в дубайском отеле Atlantis.

Изначально планировалось разделить полотно на несколько частей и распродать его на шести аукционах в разных странах мира примерно за $30 млн.

Полученные деньги британец намерен направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, которые нацелены на оказание помощи детям.

Джаври заявил, что его главной целью является спасение жизни 200 млн детей. Он хочет, чтобы вырученные средства позволили каждому ребенку получать образование через интернет, чтобы интернет стал доступным для тех, кто живет в самых бедных странах.

The Journey of Humanity приобрел Андрэ Абдун, руководитель фирмы, специализирующейся на криптовалюте.