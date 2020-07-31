Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан

Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях “TurAz Qartalı-2020”, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

В начале церемонии были исполнены гимны обеих государств, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане и пожелали участникам удачи при выполнении полетов боевой авиации.