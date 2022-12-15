Саммит Евросоюза утвердил предоставление статуса кандидата на вступление в блок Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, что Босния и Герцеговина в четверг получат официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным агентство Bloomberg, решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС было отложено «из-за медленного прогресса» государства в проведении реформ.

Босния и Герцеговина является одной из самых бедных стран Европы. Она подала заявку на вступление в Европейский союз еще в феврале 2016 года.