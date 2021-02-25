Самая низкая температура зафиксирована на северо-востоке Азербайджана

«Согласно поступившим из сети гидрометеорологического наблюдения данным в северо-восточных районах Азербайджана зафиксированы самые низкие температурные показатели».

Как сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, ночью и утром 25 февраля самая низкая температура на территории страны наблюдалась в Губа-Хачмазском регионе.

По словам представителя министерства, если в этих районах морозы достигли 13-17 градусов, в Габале, Загатале, Шеки — 6-10 градусов мороза, в низменных районах — до 5 градусов мороза: «Интересно, что в Нахчыване , Шаруре, Ордубаде, где зима обычно самая морозная, сегодня ночью было зафиксировано 2-3 градуса мороза, что на 3 градуса выше фактической температуры в Баку. В Баку и на Абшероне минимальная температура воздуха опустилась до минус 6 градусов, а в относительно высокогорных районах города температура столбика термометра опустилась еще ниже».