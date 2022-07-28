Состояние Ян Хуэйянь, основного акционера китайского гиганта недвижимости Country Garden, уменьшилось на 52% и теперь составляет $11,3 млрд. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Самая богатая женщина Азии потеряла более половины своего состояния за последний год. Причиной тому кризис, охвативший сферу недвижимости в Китае и продолжающий усугубляться.

Янг Хуэйянь унаследовала состояние в 2005 году от отца — основателя компании Country Garden, которая сейчас является одним из крупнейших операторов недвижимости в Китае. В среду, 27 июля, акции Country Garden упали на 15% после того, как компания объявила, что будет продавать новые акции для привлечения денежных средств.

Поступления от продажи будут использованы для «рефинансирования существующей оффшорной задолженности, общего оборотного капитала и будущего развития», — говорится в заявлении Country Garden на Гонконгской фондовой бирже.

На втором месте в топе «самых богатых женщин Азии» — Фань Хунвэй. Состояние генерального директора компании по производству химического волокна Hengli Petrochemical оценивается в $11,2 млрд. (Газета.Ру)