Саломе Зурабишвили осудила переход баскетболиста сборной Грузии в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелия подписать трехлетний контракт с московским ЦСКА, сообщает «Интерфакс».

На своей странице в фейсбуке президент Грузии назвала решение грузинского форварда вызывающим сожаление.

«Для меня вызывает сожаление и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана сборной Грузии по баскетболу о переходе в московский ЦСКА», — написала Зурабишвили.

О переходе Шенгелии из испанской «Басконии» в ЦСКА армейский клуб сообщил в четверг.

«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», — прокомментировал свой переход 28-летний грузинский спортсмен.

Последние 6 лет Шенгелия провел в составе «Басконии», где, как отмечает ЦСКА, «заработал репутацию одного из сильнейших тяжелых форвардов континента».