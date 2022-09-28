Помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в США с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает АПА, об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня для прямых и конструктивных переговоров я пригласил Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Мы обсудили важность предотвращения насилия, проведения переговоров, которые зависят от времени и стоят на повестке. Мы также определили конкретные шаги в поддержку стабильного и устойчивого мира», — отметил Джейк Салливан.